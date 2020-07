OM : Villas-Boas félicite Payet et attend la prolongation de Mandanda

Le 27 juin dernier, Dimitri Payet (33 ans) officialisait la prolongation de deux ans de son contrat (jusqu'en 2024). Une prolongation assortie d'une importante baisse de salaire. Un geste salué par son coach André Villas-Boas. Le Portugais espère désormais que Steve Mandanda (35 ans) en fera de même très rapidement.

« C’est un effort considérable de sa part. Ça le met très haut au niveau de l’aspect humain. Ça transmet son amour pour l’OM et c’est un effort considérable. on besoin de lui cette saison. Il nous a bien manqués quand il était suspendu. J’espère qu’on pourra faire celle de Steve (Mandanda) le plus tôt possible. Tous les deux méritent ce type de reconnaissance », a-t-il confié sur le site officiel du club phocéen.