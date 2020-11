Porto : Pepe prolonge jusqu'en 2023

Un papy fait de la résistance. Du haut de ses 37 ans, Pepe arrivait en fin de contrat au FC Porto à la fin de la saison. La question pouvait se poser d'un départ à la retraite mais, au lendemain de la victoire des siens contre l'OM en Ligue des Champions (3-0), son avenir s'est éclaircit.

La suite après cette publicité

Le joueur, revenu au club l'hiver dernier après une première expérience entre 2004 et 2007, a prolongé l'aventure de deux saisons. Le Portugais est donc lié aux Dragons jusqu'en 2023, et l'âge de 40 ans. Un exemple de longévité au plus haut niveau pour celui qui a disputé douze matchs depuis le début de la saison, dont 5 avec la sélection portugaise.