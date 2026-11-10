Endrick menace le Real Madrid d’un départ en janvier

Pendant que le FC Barcelone redoute chaque minute disputée par Raphinha avec le maillot du Brésil, le Real Madrid a le positionnement inverse : il souhaite qu’Endrick joue le maximum avec sa sélection. Evidemment, cela est lié au statut du jeune Brésilien au sein de la Casa Blaca, où il doit se contenter de miettes. Depuis la dernière trêve, Endrick a bénéficié de 136 minutes de temps de jeu au Real, contre 139 lors des 3 rencontres disputées avec le Brésil, c’est dire s’il a besoin de sa sélection pour se dégourdir les jambes.

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Endrick a donc rejoint sa sélection, qui affrontera le Japon puis Singapour lors de cette trêve, avec l’ambition de jouer le plus possible, ce qui lui permettra de se montrer, aux yeux de son entraîneur José Mourinho, mais aussi des clubs intéressés par ses services. Car c’est l’un des enjeux majeurs du Real durant le prochain mercato hivernal, puisque Mourinho a déjà déclaré vouloir le conserver. « C’est un joueur que j’adore, un joueur que j’aime profondément. Il a un grand potentiel et il est très important pour nous. Quiconque est intéressé par Endrick devra se battre contre moi. Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être prêté ; il réussira très bien ici », avait-il lancé.

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Endrick pas sur la même longueur d’ondes

Mais Endrick est-il du même avis ? Il a évoqué son avenir, lors d’une courte zone mixte à son arrivée au rassemblement brésilien. « Je ne sais pas ce qui se passera en janvier. C’est entre les mains de Dieu. Je demande seulement ce qui est le mieux pour ma carrière. Advienne que pourra. Je garderai les pieds sur terre et ferai de mon mieux. Madrid est une ville magnifique, mais je ferai toujours tout mon possible pour faire progresser ma carrière », a-t-il ainsi expliqué, faisant donc comprendre qu’un départ était envisageable de son côté, même s’il ne prendra pas de risques inconsidérés.

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Endrick doit-il quitter le Real Madrid en janvier ? OUI : à 20 ans, le seul moyen de progresser est de jouer régulièrement NON : il évolue dans le meilleur club du monde et doit se battre pour gagner sa place Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Je suis encore très jeune. Je n’ai pas besoin de me lancer à corps perdu dans le vide. Je n’ai que 20 ans et on verra bien. Je veux juste jouer, être heureux, aider mes coéquipiers… Marquer des buts, faire des passes décisives, comme je le faisais à Lyon, ce qui reste l’une des meilleures expériences de ma vie et l’un des moments les plus heureux de mon existence », a-t-il rappelé, lui qui est sous contrat jusqu’en 2030. Son passage à Lyon lui avait laissé de bons souvenirs, et réciproquement. Reste à savoir si d’ici janvier, il aura fait grimper son temps de jeu au Real Madrid en flèche.