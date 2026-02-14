Tottenham va miser sur Igor Tudor mais…

Tottenham va prendre une décision surprenante en confiant l’intérim de son équipe à Igor Tudor, ancien entraîneur de Juventus, jusqu’à la fin de la saison. Selon The Times, ce choix est perçu comme un véritable pari, Tudor n’ayant jamais dirigé en Premier League et n’ayant pas dépassé une année dans ses trois derniers clubs (Marseille, Lazio, Juventus). Le Croate devra gérer la lutte pour le maintien et la Ligue des Champions, où ses expériences passées dans cette compétition pourraient être un atout. Toutefois, Tottenham aimerait un éventuel retour de Mauricio Pochettino l’été prochain, tandis que Tudor pourrait être considéré pour un poste permanent si ses résultats sont concluants.

La suite après cette publicité

Il a remporté 3 de ses 5 premiers matchs à la Juventus et à la Lazio, et 5 de ses 6 premiers à Marseille, avant de connaître des périodes plus compliquées. Son style de jeu exigeant et intense pourrait séduire les supporters de Tottenham lassés de la prudence de Thomas Frank, mais la vraie interrogation reste sa capacité à s’adapter au football anglais et à stabiliser un vestiaire assez fragilisé.