Coupe de France, PSG : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

Dernier match des seizièmes de finale, ce Pays de Cassel-Paris Saint-Germain n’a pas été riche en suspens. À la mi-temps, le club de la capitale menait déjà 4 buts à 0. Au retour des vestiaires, les Rouge et Bleu ont enfoncé le clou pour s’imposer largement (7-0). Une rencontre dont l’un des principaux héros a été Kylian Mbappé.

Auteur de cinq buts, le numéro 7 parisien est le premier joueur de l’histoire du PSG à inscrire un quintuplé pour le club de la capitale, dans un match officiel. Il est aussi à quatre petites longueurs du record d’Edinson Cavani. À l’issue du match, le vice-champion du monde en titre a réagi. « On est content, on est venu ici pour se qualifier, respecter cette équipe donc jouer à notre niveau. On va maintenant préparer la Ligue 1 qui va arriver dimanche », a-t-il indiqué au micro de beIN Sports, avant de poursuivre.

« C’est une grande opportunité pour eux, mais aussi pour nous. Ça permet de nous rappeler qu’on vient aussi du foot amateur. C’est important d’avoir ce lien avec eux. La Coupe de France, c’est très important pour le PSG. » Enfin, le Bondynois n’a pas échappé à la question sur le futur adversaire des Franciliens en huitièmes de finale.

En février, le PSG sera embarqué dans un calendrier infernal qui le verra donc affronter l’Olympique de Marseille à deux reprises : en championnat le 26 et le 7 ou 8 février en Coupe de France. Une rencontre à laquelle ne pense pas encore Mbappé. « C’est un match de foot, on va le préparer. D’abord c’est la L1. Dimanche, c’est Reims à la maison, on aura le temps de penser à Marseille. » C’est dit.