L’immortel Real Madrid enflamme l’Europe, la presse espagnole encense Erling Haaland

L’Europe à genoux devant le Real Madrid

Hier soir, c’était le gros choc entre Manchester City et le Real Madrid. Les deux bêtes blessées nous ont livré une guerre sans merci. Et à l’arrivée, c’est une nouvelle remontada du Real Madrid. Manchester City a mené par 2 fois grâce à Erling Haaland, mais le club espagnol a encore fait preuve d’une grosse force de caractère. «C’est comme ça que Madrid gagne», s’enflamme le journal AS ! Mbappé a remis les compteurs à zéro une première fois grâce à une reprise… du tibia. On retiendra plus l’appel et la passe folle de Ceballos que la finition du Français. Puis Brahim Diaz a sanctionné son club formateur après une nouvelle relance hasardeuse d’Ederson. Avant que le prodige anglais Bellingham ne crucifie Pep Guardiola et ses hommes. «Bravo Madrid», applaudit Marca.

Haaland brise sa mauvaise série contre le Real Madrid

Manchester City a mené par deux fois, mais s’est incliné face au Real Madrid qui ne meurt jamais. Mais tout n’est pas perdu et c’est grâce à Erling Haaland qui a « brisé la malédiction » face au Real, comme le souligne Sport dans ses pages intérieures. Le Norvégien n’avait jamais marqué contre la Casa Blanca, une anomalie désormais réparée. Pour Marca, « Haaland laisse City en vie ». Critiqué pour son absence lors des grands rendez-vous, le cyborg a cette fois-ci répondu présent. Mais l’homme du match selon l’UEFA, c’est bien Vinicius Jr. S’il n’a pas marqué, le Brésilien a encore été dans tous les bons coups.

Samuel Mbangula séduit l’Italie

La Juventus a souffert, mais l’a emporté de justesse face au PSV (victoire 2-1). « Mbangol », s’enflamme le Corriere dello Sport sur sa Une. Le jeune attaquant belge Samuel Mbangula est le héros de la soirée ! A 21 ans, il vient d’inscrire le premier but de sa carrière en Ligue des Champions et a donné l’avantage aux siens. Il est mis à l’honneur aussi sur la Une de La Gazzetta dello Sport. Bon cette courte victoire ne suffit pas à rassurer la presse italienne qui n’a pas vu une Vieille Dame dominer outrageusement son sujet. D’ailleurs, le journal néerlandais AD y croit encore grâce à son vieux guerrier Perisic. Une défaite qui « ouvre des perspectives » peut-on lire.