LOSC : Christophe Galtier évoque le changement d'actionnaire

Le LOSC se dirige bien vers une vente. Dans un communiqué, le président des Dogues Gérard Lopez a confirmé la future cession du club à Merlyn Partners SCSp. Interrogé sur ce sujet brûlant avant la rencontre face au DFCO, Christophe Galtier a évoqué le sujet en toute transparence sur les antennes de la chaîne Téléfoot.

« J'ai eu mon président hier longtemps dans la soirée. J'ai échangé, partagé avec lui, c'était un moment difficile sur le plan humain. Et puis j'ai eu un appel d'Olivier Létang tard dans la soirée pour être transparent, pour m'expliquer la situation. Nous sommes dans la préparation du match de ce soir donc je n'ai pas reçu d'appels aujourd'hui. Il ne faut pas être inquiets, on a un effectif de qualité, des joueurs déterminés, avec une grande motivation. On sera toujours dans notre modèle de jeu, il faudra être performants sur le terrain, et ce qui se passera après au niveau de la présidence, cela se passera avec les personnes concernées, » a ainsi commenté le technicien nordiste.