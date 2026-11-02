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Le père de Jude Bellingham marque 7 buts contre l’Irlande à 50 ans

Par Aurélien Macedo
bellingham @Maxppp

Ce dimanche, le Real Madrid a dominé le Racing de Santander (3-0) avec Jude Bellingham dans ses rangs. Pendant ce temps, son père Mark a crevé l’écran. Convoqué avec l’Angleterre U50, il a affronté l’Irlande. Un match remporté 13-1 où il aura particulièrement brillé.

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L’homme de 50 ans qui a joué comme attaquant dans les divisions inférieures anglaises a inscrit 6 buts en une période et a ajouté une nouvelle réalisation ainsi qu’une passe décisive en seconde période.

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