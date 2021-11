PSG : Arnaud Kalimuendo marqué par le professionnalisme de Lionel Messi

Evoluant aujourd'hui sous le maillot du RC Lens (4 buts en 12 matches), l'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain Arnaud Kalimuendo a néanmoins pu participer à plusieurs séances d'entraînement avec la nouvelle grosse recrue du club de la capitale : le sextuple Ballon d'Or argentin Lionel Messi. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le Sang et Or a confié avoir été impressionné par l'éthique de la Pulga à l'entraînement.

«Je me suis entraîné avec lui pendant deux semaines. J’ai tout de suite compris que c’était du très très haut niveau. Il ne perd jamais le ballon. Sans blaguer, je le regardais à l’entraînement et je me disais: "Est-ce qu’il a déjà perdu un ballon ?" Pourtant, on lui envoyait des passes bien appuyées, mais le ballon restait collé à son pied. Il voit tout avant tout le monde, sa tête est toujours en mouvement, il regarde tout. Au-delà de ça, son professionnalisme m’a marqué. Il vient hyper tôt à l’entraînement. Moi, j’arrivais tôt, mais lui arrivait avant moi avec Paredes et Di Maria. Avec tout ce qu’il a déjà accompli, il continue à être exigeant envers lui-même. C’est ça qui lui a permis de rester si haut, si longtemps», a-t-il déclaré dans les colonnes du magazine.