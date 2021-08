Liga : une première convaincante pour le nouveau Real Madrid de Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

C'était la grande première du Real Madrid cette saison. Et les Merengues n'ont pas déçu, même si le score final de 4-1 est peut-être un peu sévère pour Alavés. Sur la pelouse de l'écurie basque, le club de la capitale espagnole a marqué le coup en attendant le résultat des rencontres de l'Atlético de Madrid et du FC Barcelone. « Un Real Madrid plein de bonnes nouvelles ; l'équipe d'Ancelotti démarre la Liga avec une victoire convaincante », résume le quotidien Marca, opinion qui résume bien la pensée générale en Espagne ce dimanche matin.

Il faut dire que l'été a été très calme à Madrid, et qu'on ne retrouve qu'un seul nouveau visage dans l'équipe : David Alaba, titularisé à gauche hier par le tacticien italien. Et l'Autrichien a déjà convaincu tout le monde, avec une passe décisive pour Vinicius Junior notamment. L'ancien du Bayern a multiplié les montées sur son couloir gauche, où il a également été solide sur les séquences défensives. Lucas Vazquez, son pendant à droite, a lui aussi montré qu'il restera un joueur important cette saison, alors que le duo Nacho-Militao a confirmé qu'il sera aussi très costaud. A confirmer dans des rencontres un peu plus difficiles, forcément, mais les deux hommes affichent en tout cas une belle entente.

Hazard, enfin ?

Au milieu, pas vraiment de surprise, avec ce trio Casemiro-Valverde-Modric, mené d'une main de maître par le Croate, étincelant en deuxième période. C'est surtout sur le trio d'attaque que les yeux étaient rivés, et particulièrement sur Eden Hazard et Gareth Bale, deux hommes qui ont beaucoup à prouver. Et si en première période tout ce beau monde semblait se marcher dessus, ça s'est bien amélioré au retour des vestiaires et le Belge et le Gallois ont reçu de bonnes appréciations dans les médias ibériques. « Il a été très actif, bougeant sur tout le front de l'attaque et essayant de déborder. Ses combinaisons avec Benzema laissent présager de belles choses si les blessures le respectent », peut-on notamment lire dans AS au sujet de l'ancien de Chelsea.

Et que dire du Français, auteur d'un doublé... Rien de nouveau diront les fans du Real Madrid. Mais après la rencontre, Carlo Ancelotti n'était pas totalement satisfait de la prestation de ses hommes : « en première période, l'intensité n'a pas été bonne. Le premier but de Karim a ouvert le match, mais je veux jouer avec plus d'intensité avec et sans ballon ». Exigeant, le Carlo. Mais après avoir démarré sur une bonne note, nul doute que l'Italien a respiré un grand coup...