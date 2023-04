OL-OM : Igor Tudor explique la différence avec les matches au Vélodrome

Ce dimanche soir, l’OM s’est enfin imposé à Lyon au terme d’une fin de match hallucinante (2-1). Les Marseillais ont profité d’un but gag de Gusto contre son camp à la dernière seconde pour prendre les trois points. De quoi forcément faire plaisir à Igor Tudor qui a confié toute sa joie au micro de Prime Video en après-match.

«Je suis très content. Ce sont des points importants. Vous le savez, gagner ici après autant de matches, c’est fantastique. (…) On gagne en confiance, on reste haut. On fait bonne figure. (…) Je ne pense pas que cette victoire soit un signe. C’est une victoire importante. Ça pourrait être une victoire clé si on continue comme ça. Mais il y a un autre match la semaine prochaine. La différence avec les résultats à domicile ? Pour moi, quand tu viens au Vélodrome, c’est quelque chose de spéciale. Quand les équipes viennent une fois, ils veulent se montrer. C’est une fois dans l’année pour eux, ils veulent marquer les esprits. C’est pour ça que c’est plus difficile pour nous.»

