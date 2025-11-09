Menu Rechercher
Didier Deschamps ouvre la porte à une nouvelle destination !

Dans l’émission Téléfoot, le sélectionneur national Didier Deschamps s’est exprimé sur son avenir.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Didier Deschamps à l'Euro 2024 @Maxppp

Didier Deschamps vit ses derniers matchs à la tête des Bleus. Sauf énorme retournement de situation, le sélectionner national va quitter son poste au terme de son contrat, après la Coupe du Monde 2026. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là car il faut que ça s’arrête à un moment », confiait-il sur TF1 début janvier.

Forcément, la première question qui se pose n’est autre que celle de son successeur. Qui sera le futur sélectionneur tricolore ? Zinedine Zidane est considéré comme un candidat plus que crédible, et il aurait déjà refusé bon nombre propositions pourtant alléchantes, attendant de prendre les commandes des Bleus. Puis, une autre question se pose : que fera Didier Deschamps après son aventure sur le banc de la France ?

Deschamps ne dit pas non aux Saoudiens

« Des contacts avec un club d’Arabie saoudite ? J’ai pu avoir des contacts. Pas spécialement avec eux, je ne vais pas citer des noms, mais ils savent ma situation. Des contacts assez réguliers ? Vous êtes curieux… À partir du moment où j’ai pris une décision, et je ne reviendrai pas dessus, c’est clair et net, après les échéances qui sont prévues, je serai libre et je ne m’interdis rien », a ainsi répondu le sélectionneur, ouvrant la porte au championnat saoudien.

Téléfoot
Des contacts avec l’Arabie Saoudite, un désir d’entraîner la Juventus ou le Brésil ?

Didier Deschamps répond à toutes les rumeurs sur son avenir dans le Vrai/Faux. @SaberDesfa
Il a ensuite clairement mis fin à une rumeur expliquant qu’il pourrait finalement rester à la tête des Bleus en cas de sacre mondial aux USA cet été, tout comme il a tenu à démentir des rumeurs le liant à la Juventus et à la sélection brésilienne. L’avenir de l’ancien joueur de l’OM et de l’AS Monaco pourrait donc bien s’écrire aux côtés de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo…

