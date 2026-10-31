Ballon d’Or : France Football annonce porter plainte

L’affaire des paris suspects autour du Ballon d’Or 2026 prend une tournure judiciaire. Face aux soupçons de fuite concernant le classement final, le groupe Amaury, propriétaire de France Football, a annoncé au Parisien qu’un dépôt de plainte était en cours afin de faire la lumière sur les faits. Pour rappel, 12 comptes créés pour l’occasion avaient misé un total de 264 000 dollars sur le top 5 exact du classement, avec Harry Kane devant Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi. Ces paris leur auraient permis d’empocher près de 179 000 euros de gain.

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Dans un communiqué transmis au quotidien français, le groupe Amaury a tenu à rappeler que «l’intégrité du Ballon d’Or est une priorité absolue. Nous tenons à rappeler que le gagnant se voit décerner le Ballon d’Or à l’issue d’un vote indépendant. Nous prenons très au sérieux les allégations de fuites des résultats et de paris potentiellement frauduleux. Des investigations sont en cours pour vérifier les faits et déterminer d’éventuelles responsabilités». Une enquête d’Upside a notamment révélé que sept des douze comptes n’avaient jamais effectué un pari auparavant et que six avaient placé leur première mise seulement quinze minutes après leur création.