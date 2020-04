Liga Nos : reprise du championnat fin mai au Portugal

Belgique, Pays-Bas, France. Trois nations européennes ont décidé de clore définitivement la saison 2019/20 face à l'incertitude de la situation sanitaire. Dans d'autres pays, on s'accroche à l'espoir d'aller au bout de la saison. C'est le cas au Portugal, où le gouvernement a fait une annonce cet après-midi. Dans une allocution, le ministre de l'économie portugaise a déclaré que «la pratique du sport individuel en plein air sera autorisée, à partir de lundi», et «que la reprise des compétitions professionnelles de football sera possible à la fin du mois de mai.»

Selon le journaliste de RMC Sports Nicolas Vilas, le plan de déconfinement présenté par le Gouvernement prévoit la reprise de la Liga le weekend du 30-31 mai. Les matches se tiendront à huis clos. La finale de la Coupe du Portugal devant opposer Benfica au FC Porto devrait elle aussi bien avoir lieu, précise le journaliste, qui ajoute qu'aucune référence au championnat de deuxième division n'avait été faite. Il devrait donc bien y avoir du football en Europe dans les prochaines semaine.