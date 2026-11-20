À 39 ans, Lionel Messi a fait ses adieux à l’équipe nationale d’Argentine. Avec une Coupe du Monde et deux Copa América dans sa besace, la Pulga a tout donné pour l’Albiceleste. Aujourd’hui, les Argentins attendent de savoir qui sera son successeur. Et selon Fabián Paz, l’oncle de Nico, la mère de Messi l’a déjà trouvé…

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« Lors du match d’adieu de Messi (face au Bénin, ndlr), il (Nico Paz, ndlr) est sorti du vestiaire et la mère de Messi était en train de pleurer. Il est allé la saluer parce qu’il la connaît et elle lui a pris la main et lui a dit : "Tu seras le successeur de mon fils". Quand il est parti, il était sous le choc, il ne pouvait pas y croire », a-t-il confié à l’émission El Chiringuito.