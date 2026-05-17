Coupe du Monde 2026 : la sortie forte de Corentin Tolisso sur Didier Deschamps et les Bleus

Cette semaine, Corentin Tolisso avait des rendez-vous très importants. Dimanche, le milieu de terrain devait mener les siens à la victoire face au Racing Club de Lens en Ligue 1. Dauphins du PSG, les Nordistes voulaient finir en beauté leur incroyable saison sous les ordres de Pierre Sage. En face, les Gones jouaient très gros. Quatrièmes, ils pouvaient espérer ravir la troisième place au LOSC, en cas de succès face à Lens et de défaite ou de nul des Dogues face à Auxerre. Brassard vissé sur le bras pour la dernière fois de la saison, Tolisso, qui a endossé ce rôle à merveille, espérait conclure sur une bonne note. Titulaire, l’international tricolore n’a malheureusement pas pu guider les siens vers la victoire. L’OL s’est incliné 4 à 0 et devra passer par le tour préliminaire pour jouer la C1. Une mauvaise nouvelle pour un OL qui espérait mieux. Une bonne si on se souvient d’où est parti le club cette saison. Tout le monde aurait signé pour un tel classement.

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Tolisso le premier comme il l’a avoué en zone mixte. «Il y a la grosse déception de ce soir, surtout avec le résultat de Lille. On avait à cœur de réussir. On savait qu’il pouvait se passer quelque chose là-bas, on voulait faire un gros match. Malheureusement, on a fait un non-match. Je pense qu’ils ont été supérieurs à nous sur les duels. Ils ont été très réalistes, surtout en première période. Dès qu’ils tiraient, ils marquaient. Et nous, c’était l’inverse. En deuxième mi-temps, on a touché les poteaux. On a tenté, mais ça ne rentrait pas. On est un peu déçus, mais si on prend un peu de recul, il y a tout de même cette satisfaction d’être quatrième ce soir et d’avoir la possibilité d’aller en Ligue des Champions en jouant ces tours préliminaires. C’est un peu bateau ce que je vais dire, mais si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé. C’est l’espoir qu’on a donné à nos supporters, qu’on avait, qui pèse aujourd’hui. Je pense qu’on mérite cette quatrième place et on fera tout pour aller chercher cette Ligue des Champions.»

Une belle saison pour l’OL et son capitaine

Il poursuit : «c’est l’histoire de notre saison : il faudra batailler jusqu’à la fin. Il y aura ces deux tours préliminaires au mois d’août pour se qualifier en Ligue des Champions. Ce soir (hier), il y a eu un manque d’agressivité surtout en première mi-temps, ça nous a fait défaut. Tout leur a réussi, à nous rien. Ils le méritaient peut-être plus que nous. On a touché la barre, une occasion, un but… ils ont été très forts à ce niveau-là. C’est triste de finir comme ça devant notre public face à Lens, qui a mis une équipe remaniée. Il faudra passer à autre chose, bien récupérer et repartir pour l’année prochaine.» Le Français sous contrat jusqu’en juin 2027, qui a déclaré aux supporters après le match qu’il était fier d’eux, l’a d’ailleurs confirmé en zone mixte : il sera toujours Lyonnais en 2026-27. Il a aussi fait une promesse aux fans rhodaniens. «Je leur ai dit qu’on serait prêt dès début août pour remettre l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. »

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Outre ce revers face à Lens, Tolisso a aussi dû encaisser une autre déception cette semaine avec son absence à la Coupe du Monde 2026. Pourtant, le milieu, auteur de 15 buts et 6 assits en 39 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, avait mis toutes les chances de son côté en réalisant une belle année. Cela n’a pas été suffisant pour Didier Deschamps et son staff, qui se sont passés de ses services. Une déception pour le natif de Tarare, qui a pris la parole sur Instagram jeudi soir. «Pas l’habitude de m’exprimer comme ça, mais au vu de tout le soutien et de tous les messages reçus, je voulais vous dire un immense MERCI. Déçu, c’est sûr, parce que je m’étais donné les moyens d’atteindre cet objectif qui était d’aller à la Coupe du monde, mais c’est la vie, c’est comme ça. Comptez sur moi pour en faire encore plus et ne jamais rien lâcher. Force à l’équipe de France. » En zone mixte ce dimanche, il est revenu sur le sujet à notre micro.

Une déception pour les Bleus et le Mondial

«En mars, j’avais eu une déception (il n’avait pas été convoqué pour le rassemblement des Bleus; ndlr) et on avait été éliminés de la Ligue Europa. Là, il y a encore une déception et on perd aujourd’hui (…) J’ai donné le meilleur de moi-même. Aujourd’hui, sur un plan personnel, j’ai fait la meilleure saison de ma carrière, surtout sur un point de vue statistique. Didier Deschamps a dit ce qu’il avait à dire, il a parlé de 5 milieux indiscutables. Moi, j’ai tout donné. J’ai zéro regret. Je n’ai rien à me reprocher. Je suis fier de ce que j’ai fait et de ce que j’ai mis en place. C’est la vie, c’est le football. Comme j’ai pu le dire sur les réseaux sociaux, croyez-moi, je ne lâcherai pas. J’en ferai encore plus pour être peut-être appelé un jour ou pas. Je donnerai tout.» Une belle réponse à DD, qui a justement expliqué qu’il ne ferme la porte à personne jusqu’au début du tournoi.

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«Pour Coco (Tolisso), c’est différent, il a un vécu, il a déjà connu. Il faut envisager cela par rapport aux 5 joueurs au milieu. Je suis dans ma logique. Mais tous ces joueurs doivent se tenir prêts, il y a une pré-liste, la vraie liste sera officielle le 1er juin à 18h.» Si un petit espoir subsiste, Tolisso n’est pour le moment pas du voyage pour Boston, là où les Bleus vont prendre leurs quartiers. Compte-t-il se tenir prêt malgré tout ? «On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Il y a toujours ce petit espoir, mais je ne vous mens pas, j’ai préparé mes vacances (sourire). Je vais faire comme ci. En tout cas, je leur souhaite bonne chance et j’espère qu’ils feront de très belles choses.» Beau joueur, Corentin Tolisso se prépare donc à vivre un été dans la peau d’un supporter des Bleus, même s’il aurait espéré mieux.