Iniesta revient sur la rivalité entre Messi et Ronaldo

Formé au FC Barcelone, qu’il a quitté en 2018 pour s’exiler vers le Japon, Andres Iniesta a pu observer de près le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Outre la rivalité qui existe entre les anciens clubs de ces derniers, - le Barça et le Real Madrid - les performances et les statistiques de ces légendes ont été remarquables durant plus d’une décennie. Pour ADSport, l’Espagnol a glissé quelques mots sur la bataille féroce entre la Pulga et CR7.

«Ce sont des joueurs uniques. Ils ont battu tous les records. La rivalité entre eux a été positive pour le Real Madrid et Barcelone», raconte l’ancien milieu de terrain catalan. Il est sûr que les répercussions de ce duel fabuleux ont été nombreuses et que beaucoup sont tombés sous le charme de l’un de ces deux clubs grâce à Messi et Ronaldo. Aujourd’hui, le premier fait les beaux jours de l’Inter Miami en MLS là où le Portugais est le leader d’Al-Nassr. Iniesta, lui, est installé aux Émirats arabes unis.