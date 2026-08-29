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Real Madrid : José Mourinho s’enflamme pour Mbappé et Vinicius Jr

Par Samuel Zemour
1 min.
Vinicius Jr et Kylian Mbappé @Maxppp

José Mourinho est déjà séduit par la connexion entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Interrogé avant la réception de Malaga sur la marge de progression du duo offensif du Real Madrid, le technicien portugais a insisté sur les qualités individuelles de ses deux stars, mais également sur leur excellente relation.

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« La clé, c’est la qualité. Une qualité exceptionnelle. Un autre point, secondaire mais tout aussi important, c’est l’empathie entre les deux personnes. Une grande empathie, de l’amitié et une véritable collaboration », a-t-il expliqué. « Quand on allie empathie et qualité exceptionnelle, on a tout ce qu’il faut pour progresser sans cesse. La dynamique n’est pas de 2 + 9, mais de 11. Cette dynamique les motivera tous à se surpasser. Je suis ravi après seulement quelques semaines de collaboration», a poursuivi le Special One.

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