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Victor Osimhen dément son départ du Galatasaray

Par Tom Courel
1 min.
Victor Osimhen avec Galatasaray @Maxppp

Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur nigérian, Éric Chelle, a confirmé l’absence de Victor Osimhen, pour les deux prochains matchs des Super Eagles. Le technicien a expliqué aux journalistes que la situation du numéro 9, absent lors des deux rencontres amicales contre le Portugal puis la Pologne, était liée à son avenir en club. Cependant, cette phrase a alimenté les discussions en interne et l’attaquant nigérian s’est donc expliqué dans sa story Instagram, quelques heures plus tard.

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« Je viens d’avoir au téléphone le sélectionneur Eric Chelle au sujet de ses propos à mon sujet lors de sa récente conférence de presse. Malheureusement, ses propos ont été sortis de leur contexte et ont été amplifiés de manière disproportionnée. Il a beaucoup de respect pour Galatasaray, il suit la plupart de nos matchs et n’a jamais eu l’intention de créer une quelconque controverse. C’est un excellent entraîneur que je respecte énormément, et je demande gentiment à chacun d’ignorer les spéculations autour de cette affaire. Merci pour votre soutien ».

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