Ylan El Hadary va rejoindre Nancy

Actif cet été, le Paris FC a décidé de prêter l’un de ses espoirs. Ailier malgache de 20 ans, Ylan El Hadary va changer d’air cette saison pour continuer son apprentissage. Selon nos informations, il va rejoindre un club de Ligue 2.

La suite après cette publicité

En effet, les Chardons de l’AS Nancy Lorraine ont trouvé un accord pour le prêt du joueur du club francilien. L’ailier gauche avait été prêté la saison dernière à Valenciennes et avait inscrit 3 buts en 20 matches de National 1 (nouvelle Ligue 3).