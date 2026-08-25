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Exclu FM Ligue 1

Ylan El Hadary va rejoindre Nancy

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
Ylan El Hadary @Maxppp

Actif cet été, le Paris FC a décidé de prêter l’un de ses espoirs. Ailier malgache de 20 ans, Ylan El Hadary va changer d’air cette saison pour continuer son apprentissage. Selon nos informations, il va rejoindre un club de Ligue 2.

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En effet, les Chardons de l’AS Nancy Lorraine ont trouvé un accord pour le prêt du joueur du club francilien. L’ailier gauche avait été prêté la saison dernière à Valenciennes et avait inscrit 3 buts en 20 matches de National 1 (nouvelle Ligue 3).

Pub. le - MAJ le
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