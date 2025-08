Liverpool boucle une vente à 65 M€

Liverpool est le point chaud de ce mercato d’été. C’est bien simple, les Reds sont dans tous les gros coups ou presque. La semaine dernière, ils ont bouclé l’arrivée du Français Hugo Ekitike pour un peu plus de 90 M€. Et comme si cela ne suffisait pas, ils font tout leur possible pour tenter de recruter Alexander Isak. Un joueur qui veut absolument les rejoindre. Le club de la Mersey a donc formulé une première offre de 138 M€, plus des bonus. Mais elle a été écartée par les Magpies, qui attendent plus d’argent pour lâcher leur joueur.

La suite après cette publicité

Les pensionnaires d’Anfield vont donc devoir puiser dans leurs caisses, qui paraissent sans fond tant ils dépensent sans compter quand d’autres comptent le moindre euro. Ils pourront aussi réinvestir les sommes gagnés grâce aux ventes de Luis Diaz (75 M€) ou encore Tyler Morton, vendu à l’OL hier pour un montant de 10 M€, assorti de bonus pouvant aller jusqu’à 5M€ et un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. Le LFC compte aussi s’en mettre plein les poches avec Harvey Eliott. Pour lui, la direction a fixé un prix de départ de 65 M€. Il est aussi possible de le recruter pour 55 M€, en intégrant une clause de rachat pour les Reds.

La suite après cette publicité

L’opération entre dans sa phase finale

Leipzig, qui pense à lui pour remplacer Xavi Simons, devra passer à la caisse. Les Allemands ne seront pas les seuls. En effet, Al-Hilal va sortir son chéquier pour s’offrir Darwin Nuñez (26 ans). Ce matin, le journaliste Fabrizio Romano a évoqué un accord verbal entre les Reds et l’écurie de Saudi Pro League, tout en précisant que l’Uruguayen devait donner son accord. Cet après-midi, les choses se sont finalement accélérées. The Athletic révèle qu’un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert d’un montant de 53 M€, plus des bonus.

Sky Sports précise qu’avec les bonus, cela fera 65 M€. Ce n’est pas tout. L’ancien joueur de Benfica a également accepté de rejoindre Al-Hilal, convaincu par l’entraîneur Simone Inzaghi. Courtisé un temps en Italie, où Naples et l’AC Milan étaient sur les rangs, Darwin Nuñez est à deux doigts de rejoindre la Saudi Pro League. Il ne reste que quelques détails à régler entre toutes les parties pour que le deal soit définitivement bouclé. Ce qui serait un soulagement pour les Reds, qui veulent se séparer depuis plusieurs mois de l’attaquant acheté 75 M€ en 2022 et qui n’a jamais vraiment réussi à s’imposer.