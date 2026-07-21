Coupe du Monde 2026 : le PSG va percevoir 2,5 M€ grâce à la FIFA

La Coupe du Monde est terminée depuis dimanche soir avec la victoire de l’Espagne sur l’Argentine (1-0 a.p.). C’est maintenant l’heure des comptes et des indemnisations pour les clubs ayant eu des joueurs sélectionnés durant la compétition. Manchester City va toucher le plus gros chèque avec 3,1 M€ de la part de la FIFA grâce à ses 19 éléments envoyés au Mexique, au Canada et aux États-Unis. C’est le plus gros contingent de la compétition. Le PSG et ses 16 joueurs percevront 2,49 M€ en guise de rétribution. Arsenal (14 joueurs) vient compléter le podium en obtenant 2,4 M€.

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Le Bayern Munich avait lui 18 convoqués durant ce Mondial mais ne touchera que 2,3 M€, principalement en raison de l’élimination précoce de l’Allemagne, dès les 16es de finale. En Ligue 1, le LOSC se classe 2e avec 8 joueurs, pour un total de 1,2 M€. Viennent ensuite l’AS Monaco (6 joueurs, 960 000 €) puis le Stade Rennais (930 000 €), Strasbourg (910 000 €), l’OGC Nice (890 000 €) puis l’OM (880 000 €). La Ligue 1 est le 4e championnat le mieux rétribué avec 11,83 M€ d’indemnités, et vient se placer derrière la Premier League, la Bundesliga et la Liga.