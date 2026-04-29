Bayern Munich : le poison Luis Díaz a encore fait très mal au PSG !

Bourreau du Paris Saint-Germain le 4 novembre dernier, Luis Díaz a confirmé, mardi soir, qu’il était bel et bien l’une des principales bêtes noires du club de la capitale. Alors que l’attaquant colombien s’était illustré lors de la 4e journée de la phase de Ligue en inscrivant un doublé (victoire 2-1 du Bayern) et en envoyant Achraf Hakimi à l’infirmerie après un violent tacle, il a une nouvelle fois fait très mal à l’arrière-garde francilienne. Aligné sur le côté gauche de l’attaque bavaroise et bien aidé par l’activité de Michael Olise et Harry Kane, le numéro 14 des champions d’Allemagne a tout simplement fait vivre un joli cauchemar au duo Marquinhos-Pacho.

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Ultra-remuant dans son couloir, le natif de Barrancas a rapidement poussé à la faute Marquinhos, sanctionné d’un carton jaune pour une intervention irrégulière (12e). Il s’est surtout illustré en provoquant un penalty, concédé par Pacho, après un dribble incisif face à la défense parisienne (16e). Toujours actif dans les duels, l’ancien joueur de Liverpool a plus globalement mis le feu à la défense parisienne, à commencer par Achraf Hakimi, souvent sur un fil. Dans un match fou, c’est encore lui qui a redonné espoir aux Bavarois avant le match retour en mystifiant Marquinhos avant de crucifier Matvey Safonov d’une frappe parfaite (5-4, 68e). Un récital logiquement salué par son entraîneur, Vincent Kompany au coup de sifflet final.

Luis Díaz a terrorisé le duo Marquinhos-Pacho

Interrogé sur la performance de Michael Olise, lui aussi au sommet de son art, le technicien belge n’a pas manqué de louer les qualités de l’ailier de 29 ans. «L’autre de l’autre côté (Luis Diaz) était pas mal non plus (rires)», a notamment lancé Kompany en conférence de presse avant d’ajouter : «c’est la qualité d’une demi-finale de Ligue des champions, avec des joueurs qui haussent leur niveau de jeu. On a vu des joueurs qui n’ont pas eu peur, dans leurs dribbles, dans leurs prises d’initiatives. Ce que Michael fait est impressionnant, mais on ne se complimente pas pour l’instant, on a d’abord l’objectif finale à atteindre».

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Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, Diaz aura, en effet, marqué ce premier choc de son empreinte : un but, un penalty obtenu, 4 ballons récupérés, 1 interceptions, 83% de dribbles réussis, 79% de duels remportés et 100% de tirs cadrés. De quoi impressionner l’ensemble de la presse française. «Un poison dans son couloir gauche par ses courses répétées à haute intensité, la plupart du temps en se réaxant. Il provoque le carton jaune de Marquinhos (12e), obtient un penalty (17e), transmet à Olise (41e) et marque magnifiquement (68e). Et aurait pu être passeur décisif (54e)», notait, à ce titre, L’Equipe lui attribuant la note de 9. Le PSG est d’ores et déjà prévenu : mercredi prochain, du côté de l’Allianz Arena, Luis Díaz restera une arme redoutable pour les Bavarois, bien décidés à renverser le champion d’Europe en titre.