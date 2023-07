Man City : Pep Guardiola envoie un message fort à la concurrence

À l’instar des autres cadors européens, Manchester City a remis le pied à l’étrier. Dans le cadre de leur préparation estivale, les Skyblues ont croisé le fer avec le club japonais du Yokohama Marinos, ce dimanche. Bousculés, les hommes de Pep Guardiola ont finalement réussi à l’emporter grâce notamment à leur serial buteur, Erling Haaland. Auteur d’une saison extraordinaire avec les Citizens (53 matchs, 52 buts, 9 passes décisives TCC), l’attaquant norvégien est entré en jeu en seconde période et n’a pas tardé à se mettre en valeur en inscrivant un doublé pour permettre aux siens de l’emporter (5-3). En conférence d’après-match, son entraîneur a souligné la prestation de grande classe d’Erling Haaland tout en envoyant un message clair aux concurrents de Premier League.

« Par rapport à cette période la saison dernière, Erling est plus en forme maintenant qu’à son arrivée. Il a l’air bien. Il est encore loin de sa meilleure condition, comme tout le monde, mais c’était important pour lui de marquer deux buts lors du premier match car au même moment la saison dernière, il n’avait pas encore marqué. Nous le connaissons très bien maintenant et dans quelques semaines, il sera en meilleure condition que maintenant », a déclaré l’ex-coach du Bayern Munich, des propos retranscrits par The Mirror.

