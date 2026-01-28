Le joli message des ultras parisiens au PAOK Salonique

Les supporters du PAOK devraient être absents du Groupama Stadium ce jeudi lors du match de Ligue Europa face à l’OL. À la suite d’un tragique accident de la route survenu mardi en Roumanie, ayant coûté la vie à sept fans du club grec en déplacement vers Lyon, la majorité des groupes ultras aurait décidé de suspendre le voyage. Classée à risques par les autorités françaises, la rencontre pourrait ainsi se disputer sans contingent grec, alors que près de 2 800 supporters étaient initialement attendus.

En marge de la Ligue des champions, le Collectif Ultras Paris a tenu à rendre hommage aux victimes lors de PSG–Newcastle, au Parc des Princes. Une banderole affichant le message « De Paris à Thessalonique, unis dans la douleur… Reposez en paix » a été déployée en tribunes, symbole de solidarité entre supporters européens face au drame ayant frappé le PAOK.