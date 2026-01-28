Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

Le joli message des ultras parisiens au PAOK Salonique

Par Valentin Feuillette
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
PSG 1-1 Newcastle

Les supporters du PAOK devraient être absents du Groupama Stadium ce jeudi lors du match de Ligue Europa face à l’OL. À la suite d’un tragique accident de la route survenu mardi en Roumanie, ayant coûté la vie à sept fans du club grec en déplacement vers Lyon, la majorité des groupes ultras aurait décidé de suspendre le voyage. Classée à risques par les autorités françaises, la rencontre pourrait ainsi se disputer sans contingent grec, alors que près de 2 800 supporters étaient initialement attendus.

La suite après cette publicité
Valentin Feuillette
🇬🇷🕊 "De Paris à Thessalonique, unis dans la douleur... Reposez en paix"

Le Collectif Ultras Paris a tenu à envoyer un message aux supporters du PAOK après le terrible accident de la route qui a coûté la vie à 7 supporters grecs.

- @footmercato
Voir sur X

En marge de la Ligue des champions, le Collectif Ultras Paris a tenu à rendre hommage aux victimes lors de PSG–Newcastle, au Parc des Princes. Une banderole affichant le message « De Paris à Thessalonique, unis dans la douleur… Reposez en paix » a été déployée en tribunes, symbole de solidarité entre supporters européens face au drame ayant frappé le PAOK.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
PAOK

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
PAOK Logo PAOK Salonique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier