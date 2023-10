OM : Pablo Longoria réagit au départ de Javier Ribalta

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié ce mercredi soir sur son site officiel, l’Olympique de Marseille a dévoilé un changement d’organigramme au sein de son Directoire, et notamment le départ de son directeur du football espagnol Javier Ribalta), qui a donc préféré quitter son poste, marqué par la réunion du 18 septembre dernier avec les groupes d’ultras. Le président du club Pablo Longoria, qui avait annoncé fin septembre son souhait de rester à la tête du club, a réagi à ces évolutions au sein du board phocéen.

«Les nombreuses discussions que nous avons eues lors des dernières semaines ont permis d’amorcer un long travail de réflexion et de projection ayant abouti, entre autres, à une évolution de notre organisation sportive et administrative dans l’intérêt du club et de ses parties prenantes. Forts de cette évolution, du soutien et de l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt, nous poursuivrons avec détermination et sérénité notre travail d’analyse, de consultation, de transformation et de consolidation du club au plus niveau pour être à la hauteur de l’histoire et des ambitions de l’Olympique de Marseille.»