Eliminatoires Euro 2024 : le Portugal continue son sans-faute face à la Bosnie, la Belgique bute sur l’Autriche

La troisième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 se poursuivait ce samedi avec deux salves de rencontres. La deuxième, programmée à 20h45, offrait des beaux duels entre le Portugal et la Bosnie-Herzégovine mais aussi entre la Belgique et l’Autriche. Dans la première affiche, les Portugais s’avançaient en favoris après avoir remporté leurs deux premiers matches. Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, confirmait son système en 3-5-2 avec notamment Cristiano Ronaldo et Joao Felix en attaque.

La rencontre commençait sur les bases attendues. Le Portugal prenait le contrôle du ballon et faisait tourner le cuir dans la partie de terrain adverse. La Bosnie-Herzégovine arrivait à contenir les assauts des coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Juste avant la mi-temps, Bernardo Silva trouvait la faille d’un lob astucieux (44e, 1-0). Au retour des vestiaires, les joueurs de Roberto Martinez poussaient pour inscrire le but du break. Et c’est Bruno Fernandes qui trompait une nouvelle fois Ibrahim Sehic, à l’aube du dernier quart d’heure (77e, 2-0). Grâce à cette victoire, le Portugal caracole en tête du groupe J.

La Belgique tenu en échec par l’Autriche à domicile

Dans l’autre rencontre phare de ce multiplex, la Belgique recevait donc l’Autriche. Auteurs d’un très bon pressing sur les Diables Rouges dès l’entame de ce match, les Autrichiens étaient rapidement récompensés. Les joueurs de Ralf Rangnick surprenaient leurs homologues sur une reprise de Marko Arnautovic qui était déviée par Orel Mangala dans son propre but (21e, 1-0). Les Belges n’arrivaient pas à se montrer dangereux malgré quelques fulgurances de Dodi Lukébakio. Au retour des vestiaires, Romelu Lukaku trouvait le chemin des filets pour égaliser à l’heure de jeu (61e, 1-1).

La rencontre s’achevait donc sur ce match nul malgré une dernière frayeur du côté des Autrichiens. Youri Tielemans envoyait une frappe enroulée qui venait s’écraser sur la barre transversale dans le temps additionnel (90e+4). Statu quo donc en tête du groupe F dominé par l’Autriche alors que la Belgique compte un match de moins. Sur les autres terrains, la Slovaquie est allée s’imposer en Islande (1-2). Même son de cloche pour la Géorgie à Chypre (1-2). Enfin, l’Albanie a gagné à domicile contre la Moldavie (2-0) tandis que la République Tchèque n’a fait qu’une bouchée des Iles Féroé (0-3).

Les résultats complets du multiplex de 20h45

Portugal 2-0 Bosnie-Herzégovine : Silva (44e), Fernandes (77e)

Belgique 1-1 Autriche : Lukaku (61e) / Mangala (21e, c.s.c.)

Islande 1-2 Slovaquie : Finnbogason (41e) / Kucka (27e), Suslov (69e)

Chypre 1-2 Géorgie : Pittas (39e, s.p.) / Mikautadze (31e), Davitashvili (84e)

Albanie 2-0 Moldavie : Asani (51e), Bajrami (76e)

Iles Féroé 0-3 République Tchèque : Krejci (15e), Cerny (44e, 75e)