Barça, Hansi Flick : « Le Clásico a influencé mes choix »

Le FC Barcelone avait visiblement déjà la tête au Real Madrid. Après le choc de Ligue des Champions face au PSG, Hansi Flick a reconnu que le Clásico prévu dimanche avait directement influencé ses choix de composition. Le technicien allemand a notamment justifié l’absence de Rodri dans son onze de départ par sa volonté de préserver son joueur avant ce rendez-vous capital en Liga. « Le Clásico a influencé la prise de décision. Si l’adversaire de dimanche n’avait pas été le Real Madrid, Rodri aurait été titulaire », a-t-il expliqué.

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Mais l’entraîneur barcelonais a également avancé une autre explication pour justifier les difficultés de son équipe : le manque de fraîcheur physique, notamment en raison des problèmes rencontrés lors du déplacement à Séville. Après la rencontre face au Betis, la délégation catalane était restée bloquée environ deux heures dans son avion en raison d’une procédure administrative, avant de devoir finalement passer la nuit sur place. « Ce n’est pas une excuse, mais nous devons comprendre que nous avons commis des erreurs parce que nous manquions de fraîcheur. Les efforts fournis par l’équipe ces dernières semaines ont été incroyables », a expliqué Flick, avant de poursuivre : « Nous n’avons pas pu préparer suffisamment ce match. Ce n’était pas une situation idéale et nous n’avons pas bénéficié de la récupération dont nous avions besoin. Vous savez tous ce qui s’est passé après Séville. Cela a été très difficile à gérer et cela nous a affectés ce soir. Nous devons analyser ce qui s’est passé et améliorer certains aspects à l’avenir. Aujourd’hui, nous avons évidemment fait beaucoup de très bonnes choses.»