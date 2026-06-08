José Mourinho a trouvé le gros point faible du Real Madrid

Son arrivée au Real Madrid n’est pas officielle, mais ne fait pas l’ombre d’un doute. Alors que Marco Silva a pris sa place du côté de Benfica, José Mourinho va revenir au sein de la Casa Blanca où il a été le chef d’orchestre entre 2010 et 2013. Le technicien portugais qui était l’une des promesses du président Florentino Pérez dans le cas où il serait réélu, va devoir amener sa patte pour aider les Merengues à se relever après deux saisons assez décevantes. Et dans ce cadre, le mercato estival s’annonce particulièrement agité.

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D’ailleurs, certains mouvements vont arriver avec le retour d’Endrick après son prêt réussi à l’Olympique Lyonnais. Nico Paz devrait également être racheté via la clause de 9 millions d’euros que possèdent les Merengues. Si Florentino Pérez entend attirer un milieu créatif et a déjà présenté la volonté d’amener un transfert à 150 millions d’euros pour changer la face du Real Madrid, José Mourinho voit un autre chantier prioritaire. Selon Marca, renforcer la défense est une priorité majeure de l’ancien du FC Porto et Chelsea.

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José Mourinho veut renforcer la défense

Il faut dire que le constat est implacable sur les deux dernières saisons. Concédant 84 buts en 68 rencontres lors de la saison 2024/2025, le Real Madrid a réglé certains soucis, mais concède encore un peu trop de buts. Lors de l’exercice qui s’est achevé, la Casa Blanca a encaissé 64 buts en 56 matches. Un bilan assez décevant qui a d’ailleurs poussé le Real Madrid a rapidement bougé. Ibrahima Konaté est en bonne voie d’arriver de Liverpool pour renforcer l’axe central auprès d’Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Eder Militao et Raul Asencio. Côté droit, le départ de Dani Carvajal devrait être compensé par l’arrivée de Denzel Dumfries pour environ 20 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan.

Deux renforts intéressants pour le Real Madrid, mais José Mourinho souhaite un deuxième central de haut niveau et un latéral gauche titulaire, lui qui n’est pas convaincu par Alvaro Carreras, Fran Garcia et Ferland Mendy. Pouvant occuper les deux postes, Josko Gvardiol (Manchester City) et Riccardo Calafiori (Arsenal) sont particulièrement appréciés par le club madrilène pour leur polyvalence. Pouvant ainsi répondre aux exigences de José Mourinho, ces deux profils laisseraient aussi plus de liberté au latéral droit qui sera Trent Alexander-Arnold ou Denzel Dumfries. La meilleure attaque est la défense pour José Mourinho sur le mercato.