Depuis plusieurs années, l’OL est confronté à des problèmes de racisme dans son propre stade, comme aux abords du Groupama Stadium. Cette saison n’y a pas échappé. Lors de la venue du Havre à la fin du mois d’août, une élue locale, Meriem Bouchedda, fut victime d’une agression à caractère raciste avec son conjoint après la rencontre. Selon elle, des supporters lyonnais les auraient insultés et violemment agressés. Son partenaire a dû se faire prescrire un arrêt de travail de 15 jours. Ce même jour, un adolescent de 17 ans a, lui aussi, été pris à partie par une quarantaine d’individus armés de matraques et cagoulés. Il revenait d’une séance de futsal. Roué de coups, ce lycéen d’origine syrienne s’en est sorti avec une fracture de la mâchoire et 30 jours d’ITT.

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Le club n’a pas hésité à condamner ces faits de violence et de racisme caractérisé. Michele Kang a pris la parole à ce sujet aujourd’hui en conférence de presse et s’est indignée du comportement d’une faible minorité de supporters, qui fait malheureusement du bruit. «Je dois être claire. Dans ce monde très divisé, le foot est peut-être la dernière chose qui peut unir les gens, entame-t-elle. Il faut que le stade soit un lieu sûr et sacré pour tout le monde, quelle que soit votre religion ou votre opinion politique. Les spectateurs doivent se sentir en sécurité et bénéficier du droit à s’amuser et à profiter», poursuit l’entrepreneuse américaine. Elle fustige ces fans qui ne rendent service à personne, ni à la société, ni à la communauté lyonnaise qui lui tient à cœur, et encore moins au club.

Kang : «il s’agit de certains individus qui ont un comportement inexplicable»

«Il y a quelques petits groupes d’individus mal influencés, qui profitent de notre jeu pour exprimer leur grief personnel. Nous allons traiter ce problème mais de notre point de vue, il s’agit de certains individus qui ont un comportement inexplicable. Ce sont des individus isolés selon moi. Nous ne tolérons pas ce genre de comportement. Quand vous venez au stade, vous venez voir jouer des joueurs incroyables, vous offrir un peu de joie.» Même les joueurs sont atteints selon elle, car ils ne sont pas récompensés de leurs sacrifices, eux qui ont une vie exclusivement réservée à la haute performance sportive, exigeant une rigueur du quotidien. L’actionnaire majoritaire de l’OL affiche la tolérance zéro, au même titre que Michael Gerlinger, lui aussi présent face à la presse ce mercredi.

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«99,9% des gens vont au stade pour célébrer le foot, ne pensent pas à ce que vote la personne à côté d’eux et veulent soutenir l’OL, affirme le directeur général allemand. On a vu qu’il y a peut-être une centaine de personnes qui ont utilisé notre match et notre stade pour leur bataille, pour leurs conflits avec beaucoup de violence. On a réussi à plus contrôler beaucoup plus de monde dans le stade. (…) En tant qu’étrangers (lui et Michele Kang, ndlr), on est quand même surpris du niveau de violence dans le stade et dans la ville. On espère que ça va s’améliorer. On a fait plus de 100 interdictions de stade. On va chercher les personnes qui ont posé ces problèmes. On va identifier ces personnes pour des interdictions de stade.» Le message est clair.