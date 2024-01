Premier League : le retour déjà gagnant d’Ivan Toney à Brentford

6 mai 2023. Il ne s’agit pas là d’une date d’anniversaire, mais de la date de la dernière apparition en Premier League d’Ivan Toney… enfin, jusqu’à ce samedi soir. Car oui, l’attaquant anglais a été suspendu par la Fédération anglaise de toute compétition officielle en raison de plusieurs infractions autour des paris sportifs, interdits pour les athlètes professionnels. Une punition qui arrive au pire des moments pour le joueur de 27 ans, qui venait de goûter à la sélection des Three Lions quelques semaines auparavant d’avant d’animer le mercato estival outre-Manche, avec plusieurs cadors du championnat prêts à l’enrôler. Et huit mois plus tard, son nom reste toujours associé à Chelsea ou encore Arsenal pour un transfert dès cet hiver.

Ces pistes confirment également les envies du natif de Northampton de passer au niveau supérieur, comme il l’a déjà expliqué dans un entretien accordé à «Sky Sports» avant son retour sur les terrains ce samedi soir.« On ne peut jamais prédire quel est le bon moment pour déménager ailleurs, mais je pense qu’il est évident que je veux jouer pour un grand club. Tout le monde veut jouer pour un club de haut niveau, qui se bat pour des titres. Si ce mois de janvier sera le bon moment pour un club d’entrer et de payer le bon prix ? Qui sait.» Pour cela, il fallait convaincre observateurs que son talent est toujours présent. Et face à Nottingham Forest dans un duel de deuxième moitié de tableau, le numéro 9 des Bees n’a pas tardé à le montrer au grand public.

Un coup franc et un trophée d’homme du match

Après le premier quart d’heure, lors duquel Brentford encaissait très vite l’ouverture du score des Reds signée Danilo, Ivan Toney, plus qu’attendu par les milliers de supporters du Brentford Community Stadium avec de nombreuses affiches "He’s back" (il est de retour en anglais, ndlr), fait jouer sa roublardise en réussissant à déplacer le ballon sur coup franc, avant de contourner le mur rouge pour remettre les deux équipes à égalité. Ce but participera à la victoire des siens (3-2), importante à la mi-saison pour s’éloigner un peu plus de la zone de relégation. 90 minutes, un but sur coup de pied arrêté et un trophée d’homme du match décerné par la Premier League : la soirée fut complète pour son retour, annoncé à la manière d’Undertaker, catcheur légendaire de la WWE.

Pas de quoi impressionner son propre entraîneur, plus que conscient des compétences de son buteur anglais : «je dois dire que c’est classique de la part d’Ivan Toney. Il aime la grande scène et il s’y épanouit, c’est pourquoi il est un bon joueur. Je dois dire qu’il est très impressionnant de revenir après huit mois d’absence, et de jouer comme il l’a fait. Il a marqué un but, un but intelligent. Son jeu de liaison, son jeu de maintien, sa présence, son éthique de travail, sa défense sur les coups de pieds arrêtés, il a été super, super impressionnant. (…) Il est l’un de nos meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur joueur. De plus, sa personnalité et son caractère sont immenses.» Des éloges qui ne devraient pas décourager les deux cadors londoniens à l’enrôler cet hiver…