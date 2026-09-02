Le Mans FC : Djibril Sidibé connaît sa sanction
Expulsé 42 secondes après son entrée en jeu face à Rennes dimanche dernier (3-2), Djibril Sidibé connaît sa sanction. Le champion du monde 2018 a écopé d’un match de suspension ferme, assorti d’un match avec sursis.
Pour rappel, l’ancien international tricolore (18 sélections, 1 but) avait reçu un carton rouge pour une semelle sur la cheville d’Estéban Lepaul à la 68e minute. Son équipe s’était finalement inclinée au bout du temps additionnel, mais l’entraîneur sarthois Patrick Videira avait pris la défense du joueur à l’issue du match : «on aurait aimé une meilleure première, mais ce qui est sûr, c’est qu’on n’a pas perdu à cause de Djibril».
La commission de discipline de ce mercredi 2 septembre :
Réunie le 2 septembre 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis
Djibril SIDIBÉ (Le Mans FC)
2ème journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC – Paris Saint-Germain du vendredi 28 août 2026.
Exclusion de Luis GARCÍA TEVENET, entraîneur adjoint du LOSC.
1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles
LIGUE 2 BKT
2 matchs de suspension ferme
Maxence PREVOT (USL Dunkerque)
1 match de suspension ferme
Théo BRUSCO (US Boulogne CO)
La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 09 septembre 2026 à 18h00.
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