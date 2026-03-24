Barça : la déclaration d’amour de Jules Koundé à Pedri

Sur la chaîne Twitch d’ESN Media, le défenseur français Jules Koundé s’est longuement exprimé sur le FC Barcelone, abordant divers sujets liés à l’actualité du club catalan, et sur les coulisses du vestiaire. Il en a aussi profité pour encenser Pedri, son joueur préféré dans l’équipe actuellement.

La suite après cette publicité

« Je vais te dire simplement, c’est mon joueur préféré. Il est trop fort. C’est abusé. Il a une aisance technique au-dessus de la moyenne, pied droit, pied gauche, une vision du jeu de fou. Un truc sous-côté chez lui c’est son travail défensif, il court 12km par match. […] Si t’aimes le football, t’es obligé d’aimer Pedri », s’est emporté l’international tricolore.