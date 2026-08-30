Monaco : Brunner donne rendez-vous à Lepaul et aux attaquants de Ligue 1

Paris Brunner ne cachait pas sa satisfaction après son doublé face à l’OM. « Je me sens très bien. Marseille est une grande équipe, c’est difficile de jouer contre eux, mais ça s’est bien passé donc on est contents. On a pris du plaisir », a expliqué l’attaquant allemand, particulièrement heureux de sa prestation. Interrogé sur son deuxième but, il a livré les coulisses de cette action individuelle. « Kondogbia était toujours derrière moi. J’ai mis mon corps en opposition, je prends le dessus. Après j’ai pas beaucoup d’espaces, je tente, je tente, et après le deuxième crochet, je marque. Ce genre de buts me met en confiance en tant qu’attaquant. J’avais aussi marqué un beau but la dernière fois. »

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Le Monégasque a également évoqué les joueurs qui l’inspirent au quotidien et ses ambitions personnelles. « À Monaco, Lamine (Camara), il est partout, il m’inspire beaucoup. Stanis (Idumbo), il est bon… Plus jeune, Milito, il était trop fort. Lewandowski. Et Thiago Alcantara, même s’il jouait dans une autre position », a-t-il détaillé. Et lorsqu’il lui a été demandé s’il pouvait défier Lepaul dans la course au titre de meilleur buteur, Brunner n’a pas esquivé. « Je vais essayer de marquer à tous les matchs et montrer que je suis un bon attaquant. »