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EdF : la révélation de Michael Olise

Par Jordan Pardon
1 min.
Michael Olise @Maxppp

Sur le côté comme dans l’axe, Michael Olise reste le même, à savoir un joueur imprévisible aux inspirations soudaines. L’Irlande du Nord l’a appris à ses dépens il y a une dizaine jours lorsque l’international tricolore s’était offert un triplé en jouant ailier (3-1). Mardi, c’est le Sénégal qui en a fait les frais, cette fois dans un positionnement plus axial. Mais où Michael Olise se sent-il le mieux ? Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le joueur du Bayern Munich a révélé qu’il se sentait mieux dans l’axe.

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«Où je me sens le plus à l’aise ? Je crois que c’est en numéro 10. C’est un rôle un peu plus libre. J’ai grandi en jouant au poste de numéro 10. Donc, pour moi, c’est un peu plus naturel. Bon, peut-être pas en ce moment, car je joue sur l’aile aujourd’hui, mais je pense que c’est ce qui me semble le plus naturel.»

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