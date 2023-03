Ligue 1 : tenu en échec à domicile par Nantes, l’OL n’avance pas au classement

Invaincu sur ses trois dernières rencontres (1 victoire, 2 nuls), l’Olympique Lyonnais inaugurait la 28e journée de Ligue 1 ce vendredi soir dans son antre du Groupama Stadium, où il accueillait le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, qui n’avait plus gagné depuis la mi-février. Les Gones de Laurent Blanc devaient donc s’imposer à domicile afin de se relancer quelque peu dans la course à l’Europe, puisqu’ils ne sont qu’à six points de Rennes, sixième et premier européen au classement du championnat. De leur côté, les Canaris, à six points de la zone rouge avant ce match, pouvaient espérer s’éloigner des dernières places et s’assurer un peu plus un possible maintien dans l’élite. Ces derniers débloquaient rapidement la marque en terres rhodaniennes : après un bon pressing, Mostafa Mohamed se retrouvait face à Rémy Riou, qui déviait la tentative de l’Egyptien sur son défenseur, Castello Lukeba, qui voyait le ballon rentrer dans ses propres filets et s’adjuger malheureusement le contre-son-camp le plus rapide de l’histoire de l’OL (0-1, 2e). Malgré l’ouverture du score jaune, les Gones poussaient au fil de la première période pour revenir à égalité, s’en remettant à Alexandre Lacazette.

La suite après cette publicité

L’attaquant lyonnais, servi par Bradley Barcola, réussissait à tromper Alban Lafont et devenait le seul deuxième meilleur buteur de l’histoire du cluba avec sa 150e réalisation (1-1, 24e), devant Bernard Lacombe (149), présent dans les tribunes. Celui qu’on appelle le Général n’était pas loin de donner l’avantage aux siens juste avant la pause, mais le portier nantais s’imposait d’une belle parade devant sa ligne avant de voir la reprise de son adversaire trouver son petit filet extérieur (45+2e). Au retour des vestiaires, les hommes de Laurent Blanc avaient failli se faire surprendre par Evann Guessand, qui perdait finalement son duel face à Riou, sorti à l’entrée de sa surface (51e). Dans la foulée, Maxence Caqueret tentait une frappe spontanée du droit, obligeant Lafont à se coucher pour capter le cuir (53e). Si les locaux semblaient maîtriser la seconde période, les Canaris montraient quelques initiatives offensives et pouvaient faire peur aux hommes en blanc. Le score ne changeait pas jusqu’au coup de sifflet final : l’OL concède un huitième match nul et n’avance pas au classement, 12e partage des points pour Nantes, qui s’éloigne un peu plus de la zone de relégation.

À lire

Nantes : Antoine Kombouaré partagé sur la prestation de ses joueurs à Lyon