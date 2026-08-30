OL : un gros club européen est prêt à foncer sur Nico Tagliafico

« On sait qu’on a la nécessité de vendre, c’est vrai, tout le monde connaît la difficulté. Je ne sais pas si ça avance pour les départs. On sait que Malick a une possibilité, mais les choses sont ouvertes. Je suis d’accord que la Ligue 1 a besoin de ce type de joueur, mais je ne suis que l’entraîneur. Mathieu Louis-Jean fait tout pour garder les joueurs, il fait un grand travail, mais on a la pression, car les conditions financières obligent à vendre des joueurs. Je veux rester avec Malick mais on doit aussi comprendre le moment ». Interrogé sur Malick Fofana, Paulo Fonseca confirmait, samedi soir, que des départs étaient à prévoir.

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La non-participation à la Ligue des Champions va obliger l’écurie rhodanienne à se séparer de plusieurs joueurs pour combler les pertes, et l’international belge fait partie des favoris pour partir, lui qui est convoité en Italie et en Angleterre. Duje Caleta-Car devrait aussi rapporter quelques millions d’euros, lui qui va filer à Sassuolo, alors que Ruben Kluivert, Ernest Nuamah ou Pavel Šulc pourraient aussi être l’objet d’une belle vente en Premier League.

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L’été ou jamais pour le vendre ?

Et ce n’est pas tout, puisque Nicolás Tagliafico pourrait lui aussi être transféré d’ici mardi soir. Effectivement, le latéral gauche argentin est désormais convoité par la Juventus. Annoncé en Espagne en début de mercato, avec le Deportivo de La Corogne qui était assez intéressé, le champion du monde 2022 est suivi par la Vieille Dame, qui risque de perdre Juan Cabal sur le côté gauche de la défense.

Titularisé face au Havre le week-end dernier, l’Argentin n’avait cependant pas été utilisé en barrages de Ligue des Champions face au Fener. Avec un contrat qui expire en 2027 et un âge assez avancé, tout indique que c’est le moment ou jamais pour l’OL de se séparer du joueur de 33 ans, qui a disputé 20 rencontres de Ligue 1 la saison dernière et qui conserve une belle cote sur le marché. De quoi faire des économies sur le salaire d’un joueur qui ne fait pas partie des plus hauts émoluments de l’effectif, mais qui est dans la moitié haute de la grille salariale. Affaire à suivre…