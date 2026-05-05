Real Madrid : énorme succès pour la pétition pour le départ de Kylian Mbappé
La tension autour de Kylian Mbappé continue de grimper au Real Madrid, où une partie des supporters exprime désormais son ras-le-bol de manière très claire. Sur les réseaux sociaux, des messages hostiles se multiplient, accompagnés d’images du Français sous le maillot madrilène frappées du mot « FUERA », symbole d’un rejet assumé par une partie du public. Dans un contexte déjà sensible, marqué par sa récente escapade en Italie, cet épisode a renforcé les critiques autour de son attitude et de son image, certains estimant qu’elle ne colle pas aux attentes du club.
Les personnes qui ont créé le site en espéraient 50.000.
Mais la contestation a franchi un cap supplémentaire ces dernières heures avec le lancement d’une pétition réclamant son départ du Real Madrid. Portée par des supporters madrilènes, celle-ci a rapidement dépassé les 71 000 signatures, loin des 50 000 initialement espérées, accompagnée d’un hashtag « Mbappé Out » largement relayé. Pourtant, sur le plan sportif, les statistiques de l’ancien du PSG restent impressionnantes : malgré sa blessure et la polémique extra-sportive, l’attaquant français affiche 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison…
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