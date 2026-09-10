Ligue des Champions
Martin Baturina inscrit le premier but historique de Côme en Ligue des Champions
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@Maxppp
Ce soir, Côme dispute le tout premier match de son histoire en Ligue des Champions. L’équipe italienne reçoit les Allemands du RB Leipzig avec l’objectif de l’emporter pour cette grande première. Et pour le moment, c’est bien parti.
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C'est un moment historique : le premier but de l'histoire de Come en Ligue des champions 💫— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 10, 2026
Et Martin Baturina a choisi de bien faire les choses pour l'occasion 🤌#COMRBL | #UCL pic.twitter.com/y2g9WmCfJl
La formation entraînée par Cesc Fabregas a ouvert le score au quart d’heure de jeu grâce à un travail XXL du milieu de terrain croate, Martin Baturina. Le joueur de 23 ans s’est joué de la défense adverse pour inscrire ce but historique pour Côme.
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