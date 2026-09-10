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Ligue des Champions

Martin Baturina inscrit le premier but historique de Côme en Ligue des Champions

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Martin Baturina @Maxppp
Côme 3-1 Leipzig

Ce soir, Côme dispute le tout premier match de son histoire en Ligue des Champions. L’équipe italienne reçoit les Allemands du RB Leipzig avec l’objectif de l’emporter pour cette grande première. Et pour le moment, c’est bien parti.

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La formation entraînée par Cesc Fabregas a ouvert le score au quart d’heure de jeu grâce à un travail XXL du milieu de terrain croate, Martin Baturina. Le joueur de 23 ans s’est joué de la défense adverse pour inscrire ce but historique pour Côme.

Pub. le - MAJ le
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