Le LOSC prête Rafael Fernandes au Marítimo

Ce n’est toujours pas cette saison que Rafael Fernandes portera le maillot du LOSC en équipe professionnelle. Arrivé en provenance d’Arouca en janvier 2024 pour 2,5 M€, le Portugais a d’abord été prêté aux Rangers en janvier 2025 et s’apprête cette fois à revenir dans son pays.

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Le LOSC confirme aujourd’hui le prêt de Rafael Fernandes au Club Sport Marítimo (Portugal). Le défenseur portugais évoluera jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 sous les couleurs du club de Funchal, promu en première division 🤝



Le communiqué 👉 https://t.co/wbNMKLzUAj



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Le défenseur central de 24 ans est prêté un an au Club Sport Marítimo, récent vainqueur de la 2e division portugaise. Que ce soit sous Paulo Fonseca ou Bruno Genesio, il n’a jamais eu sa chance avec les Dogues, souvent gêné par des blessures également.