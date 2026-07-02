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Le LOSC prête Rafael Fernandes au Marítimo

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rafael Fernandes sous les couleurs d'Arouca @Maxppp

Ce n’est toujours pas cette saison que Rafael Fernandes portera le maillot du LOSC en équipe professionnelle. Arrivé en provenance d’Arouca en janvier 2024 pour 2,5 M€, le Portugais a d’abord été prêté aux Rangers en janvier 2025 et s’apprête cette fois à revenir dans son pays.

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Le défenseur central de 24 ans est prêté un an au Club Sport Marítimo, récent vainqueur de la 2e division portugaise. Que ce soit sous Paulo Fonseca ou Bruno Genesio, il n’a jamais eu sa chance avec les Dogues, souvent gêné par des blessures également.

Pub. le - MAJ le
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