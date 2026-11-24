De retour dans le groupe lillois pour affronter le Bayern Munich mercredi (21h), en Ligue des Champions, Ethan Mbappé retrouve la compétition après avoir purgé ses trois matches de suspension. Interrogé sur la manière dont le jeune milieu a vécu cette période à l’écart, Davide Ancelotti a expliqué que cette sanction était avant tout la conséquence de son comportement. « S’il n’a pas été avec nous, c’est une conséquence de son attitude. Il a compris ça, il a accepté », a expliqué l’entraîneur du LOSC en conférence de presse.

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«C’est un joueur qui a joué un seul match de 90 minutes dans sa carrière. C’était, cette année, contre Brest. On a profité de son absence pour le faire progresser physiquement à l’entraînement. Car il a besoin, dans sa progression, absolument, d’être un joueur physiquement puissant et résistant. On est là pour l’accompagner, pour l’aider, parce qu’on sait que ça va être très important pour l’avenir du club», a ajouté le manager des Dogues.