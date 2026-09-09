OM : Nnadi veut tout faire pour être présent face au PSG

L’Olympique de Marseille pourrait bientôt récupérer Tochukwu Nnadi, même si son retour reste encore très incertain. Sérieusement touché au genou lors de la deuxième journée de Ligue 1 face à Monaco, le milieu nigérian est actuellement éloigné des terrains et les médecins lui ont notamment recommandé une opération. Une solution que le joueur a choisi de ne pas privilégier, dans l’espoir de retrouver plus rapidement ses coéquipiers.

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Son entourage avait confirmé cette décision la semaine dernière, expliquant : « c’était sans doute l’option la plus sûre, mais cela impliquait aussi de s’éloigner du terrain et de l’équipe pendant plusieurs mois. Nous avons pris une autre décision. » Nnadi suit donc un programme de récupération spécifique et espère être suffisamment remis pour disputer le Clasico face au PSG, prévu le 20 septembre au Vélodrome. Un objectif très ambitieux, alors qu’un retour après la prochaine trêve internationale, possiblement contre Troyes le 11 octobre, paraît davantage envisageable selon La Provence.