CdM 2026 : tous les qualifiés et les éliminés après le début de la 3e journée
La 3e journée de la phase de groupes a débuté ce soir et on connaît désormais l’issue finale de la poule B. Leader avant son match face à la Suisse ce soir, le Canada verra les 16es de finale, tout comme la Nati, mais termine derrière son adversaire après sa défaite du soir 2-1. Ils rejoignent tous les deux les pays déjà qualifiés, à savoir le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, l’Argentine, la France et la Norvège.
Pour le 3e de ce groupe B, la Bosnie, vainqueur du Qatar (3-1), il faudra attendre la fin de cette 3e journée dans la nuit du 28 juin avant de connaître son sort. Pour le dernier en revanche, c’est bel et bien fini. Avec un seul point pris durant la compétition, le pays organisateur du dernier Mondial rejoint les nations déjà certaines de ne pas voir la phase à élimination directe : la Jordanie, Haïti, la Turquie et la Tunisie.
En savoir plus sur
Coupe du Monde 2026 : la Suisse domine le Canada et prend la 1ère place, la Bosnie élimine le Qatar et a toutes ses chances de voir les 16es
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Mercato PSG : Renato Sanches, le boulet aux 21 blessures et 548 jours d’absence qui ne vaut plus que 2 M€
Explorer