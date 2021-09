L'incorrigible Mario Balotelli fait encore des siennes en Turquie

Why always me ? Pourquoi toujours moi ? Il y a quelques années, lorsqu'il évoluait du côté de Manchester City, Mario Balotelli (31 ans) avait célébré un de ses buts en montrant ce message sous son maillot. Une image qui avait fait le tour du monde, tant l'enfant terrible du football italien ne laisse personne indifférent. Ce mardi soir, une autre des célébrations de Super Mario est entrée dans la légende.

Entré en jeu quelques instants plus tôt contre Besiktas (6e journée de Süper Lig), l'international italien (36 sélections, 14 réalisations) envoyait une frappe puissante sous la barre transversale du portier stambouliote. Pour fêter ce joli but, qui allait d'ailleurs permettre à son club, Adana Demirspor, d'obtenir le point du match nul (3-3), le Transalpin prenait la direction du banc de touche du BJK, s'adressant à l'entraîneur adverse Sergen Yalçin, en montrant qu'il en avait dans la tête.

Quelques années plus tôt, le technicien turc avait en effet déclaré que l'attaquant était «décérébré». Le n° 9, qui a écopé d'un jaune pour ce comportement, n'a pas oublié et n'a pas manqué de le rappeler à l'intéressé. Ce dernier n'a pas spécialement apprécié. «Balotelli m'a directement pointé du doigt. C'est la première fois que je vois un joueur se diriger vers un entraîneur adverse. L'arbitre a montré un carton jaune. Balotelli n'est pas mon interlocuteur. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça», a-t-il confié avant de conclure. «Je ne sais pas s'il l'a fait car il n'a pas pu venir chez nous la saison dernière. Il a montré son niveau. C'est dommage pour lui. Un geste très malhonnête».

La célébration de l'Azzurro passe assez mal en Turquie, d'autant que les relations entre les deux clubs sont bonnes. Son président a même dû s'excuser alors qu'après le coup de sifflet final, le ton a continué à monter entre le buteur, également impliqué sur le but de l'égalisation des siens au bout du temps additionnel, et le banc stambouliote. Ces événements montrent cependant que l'orgueil du champion est toujours bien présent. Avec 2 réalisations en 6 apparitions depuis son arrivée en Turquie, Mario Balotelli fait toujours sensation, sur et en dehors du terrain.