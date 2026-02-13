AS Monaco : Pocognoli donne des nouvelles d’Akliouche et Camara

C’est un véritable coup dur pour l’AS Monaco. A quelques jours de la première manche de la double confrontation face au PSG en barrages de Ligue des Champions, les Asémistes ont perdu Maghnes Akliouche et Lamine Camara lors de la victoire face au FC Nantes ce vendredi soir en Ligue 1 (3-1). Après la rencontre, Sébastien Pocognoli s’est voulu optimiste pour le Sénégalais. Un peu moins pour l’international français :

«Pour Maghnes, on va faire des examens. J’espère que ça sera pas trop grave, je pense qu’il a une torsion de la hanche. Pour Lamine, c’est de la précaution comme on l’a été avec Balogun et Vanderson.»