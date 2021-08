Chelsea y croit encore pour Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

L'espoir fait vivre. Recruté par Chelsea en 2011 pour 15 M€ lorsqu'il évoluait à Anderlecht, son club formateur, Romelu Lukaku (28 ans) n'a jamais eu sa chance chez les Blues. Il n'a en effet porté le maillot du club de la capitale anglaise qu'à 15 reprises, enchaînant les prêts (West Brom, Everton) avant d'être définitivement cédé aux Toffees en 2014. Depuis, l'international belge (98 capes, 64 buts) a pris une autre dimension, faisant désormais les beaux jours de l'Inter Milan, champion d'Italie en titre grâce notamment à un très grand Lukaku en 2020-2021 (24 réalisations, 10 assists).

De quoi provoquer des regrets du côté de l'ouest londonien, où Chelsea a la fibre nostalgique. Depuis l'ouverture du marché des transferts estival 2021, le nom de Romelu Lukaku a déjà été associé à son ancien club à plusieurs reprises. Thomas Tuchel, qui a perdu Olivier Giroud aux avant-postes et qui pourrait également voir Tammy Abraham partir cet été, souhaite ajouter un buteur de classe mondiale pour épauler un Timo Werner en délicatesse pour sa première saison en Premier League.

Chelsea prêt à faire plier l'Inter

Les Blues ont entre-temps tenté d'attirer Erling Haaland dans leurs filets, en vain. Et même si le directeur sportif de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, a déjà fait savoir que «Big Rom» est invendable, The Telegraph assure ce lundi que Chelsea ne lâche pas Romelu Lukaku. Le quotidien anglais assure que le Belge est de retour en haut de la liste prioritaire des attaquants ciblés par Chelsea, qui est prêt et déterminé à négocier avec le club milanais.

Toujours d'après The Telegraph, les bonnes relations du club londonien avec l'agent du Diable Rouge entretiennent l'espoir dans ce dossier et laissent penser qu'un accord peut encore être trouvé avec la direction italienne. Reste désormais à savoir à quel prix une telle transaction pourrait se réaliser. Le média anglais précise que le prix demandé par l'Inter est bien supérieur à ce que Chelsea semble disposé à payer pour Lukaku, acheté 74 M€ par les Milanais en 2019. La presse italienne faisait récemment état d'une offre maximale de 130 M€ pour le natif d'Anvers. Il faudra au moins cela pour convaincre les Nerazzurri de lâcher l'un de leurs meilleurs éléments, qui aurait pour le moment repoussé les avances de son ancienne équipe, mais aussi pour satisfaire les exigences du coach champion d'Europe en titre.