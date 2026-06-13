CdM 2026 : Kang-In Lee se fait confisquer son téléphone par son sélectionneur

Une image assez drôle. En pleine Coupe du Monde, juste après la belle victoire de la Corée du Sud face à la République Tchèque (1-2), le sélectionneur Hong Myung-bo a choisi de serrer la vis en confisquant le téléphone de Kang-in Lee pendant l’entraînement.

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🚨JUST IN: Kang-in Lee got his phone taken from him by Manager Hong Myung-bo during a training session pic.twitter.com/HJRvohCT1C — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 13, 2026

Loin de plomber l’ambiance euphorique du vestiaire, ce geste d’autorité destiné à maintenir le groupe focus a surtout fait sourire. Le milieu du Paris Saint-Germain a pris la sanction à la rigolade, ce qui démontre la cohésion et la bonne humeur qui règnent chez les Guerriers Taeguk.