Coupe du Monde
CdM 2026 : Kang-In Lee se fait confisquer son téléphone par son sélectionneur
1 min.
@Maxppp
Une image assez drôle. En pleine Coupe du Monde, juste après la belle victoire de la Corée du Sud face à la République Tchèque (1-2), le sélectionneur Hong Myung-bo a choisi de serrer la vis en confisquant le téléphone de Kang-in Lee pendant l’entraînement.
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🚨JUST IN: Kang-in Lee got his phone taken from him by Manager Hong Myung-bo during a training session pic.twitter.com/HJRvohCT1C— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 13, 2026
Loin de plomber l’ambiance euphorique du vestiaire, ce geste d’autorité destiné à maintenir le groupe focus a surtout fait sourire. Le milieu du Paris Saint-Germain a pris la sanction à la rigolade, ce qui démontre la cohésion et la bonne humeur qui règnent chez les Guerriers Taeguk.
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