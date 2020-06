L'attaque du bus de Benfica choque le Portugal, la technique du Barça pour ne pas payer la clause de Lautaro Martinez

La suite après cette publicité

L'astuce du Barça pour baisser le prix de Lautaro

En Espagne, c'est le roi Messi qui fait la Une de Sport, ce vendredi. Plus de peur que de mal pour La Pulga, dont le retour était incertain pour la reprise de la Liga. Le journal barcelonais se veut rassurant aujourd'hui, Messi sera bien là, en pleine possession de ses moyens pour affronter Majorque, le 13 juin prochain. Le quotidien ibérique explique également que la Juve n'abandonne pas, et qu'elle insiste même sur Arthur. La Vieille Dame voudrait absolument qu'il soit dans la transaction avec Miralem Pjanic. Mais l'information mercato du jour, en Espagne, vient de Mundo Deportivo. Selon le média catalan, le FC Barcelone aurait trouvé une formule pour éviter de verser la totalité de la clause de Lautaro Martinez, qui s'élève à 111 M€. Les Blaugranas pensent à inclure Junior Firpo dans l'opération, dont la valeur est estimée en Catalogne, à 41 M€. Il ne resterait alors à payer pour le Barça que 70 M€. Reste maintenant à savoir si l'Inter acceptera le deal.

Gonzalo Higuain, «partir ou ne pas partir ?»

Du côté de l'Italie, le cas Gonzalo Higuain fait la Une. L'Argentin s'est blessé à l'entraînement avec la Juve et sera absent, au moins pour la Coupe d'Italie. Dans le même temps, il est tiraillé concernant son avenir d'après Tuttosport. Le quotidien transalpin s'amuse et le compare à Hamlet : « Rester ou ne pas rester ? », se demande-t-il. Pipita n'arriverait pas à choisir entre deux possibilités, soit rester à la Juventus, soit partir en direction du club de River Plate. Chez l'AC Milan, le possible futur entraîneur Ralf Rangnick aurait déjà réfléchi à comment gérer son effectif d'après La Gazzetta dello Sport. Le plan de renouvellement de l'équipe entre dans le vif du sujet explique le journal. Deux postes seraient notamment visés. D'abord le milieu de terrain, avec un retour possible de Tiémoué Bakayoko, ou la venue de Florentino Luis, du Benfica. Et puis en attaque, avec un intérêt pour Luka Jovic (Real Madrid) et Arkadiusz Milik (Naples).

Deux joueurs de Benfica blessés

Au Portugal, Benfica jouait ce jeudi face à Tondela. Un match qui s'est terminé sur un score nul et vierge, permettant aux Lisboètes de revenir à égalité avec le FC Porto, à la première place du championnat. Mais ce n'est pourtant pas l’évènement de la soirée, comme le rapporte A Bola. En effet, le bus de Benfica a été caillassé, sur le trajet entre l'Estádio da Luz et le centre d'entraînement. Des jets de pierre qui ont brisé une vitre du véhicule. Deux joueurs, Julian Weigl et Andrija Zivkovic, ont été blessés et ont passé la nuit à l’hôpital en observation, pour subir des examens approfondis . A Bola parle ainsi de « terreur sur la route ». La nouvelle fait les gros titres de tous les journaux lusitaniens comme Record. À noter que le club de Benfica a d'ores et déjà condamné fermement ces actes, et a déclaré qu'il ferait tout pour aider les autorités à trouver les coupables.