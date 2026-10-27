Ballon d’Or : Lamine Yamal sort du silence après son nouvel échec

Lamine Yamal a vécu des jours compliqués. Battu 4-2 par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il y a une semaine, le jeune attaquant du FC Barcelone a, dans la foulée, perdu le Clasico face au Real Madrid (1-2). Et hier, il a été devancé par Kylian Mbappé et Harry Kane dans la course au Ballon d’Or. Le champion du monde 2026 a bien remporté le trophée Kopa (meilleur jeune de moins de 21 ans) pour la troisième année consécutive, mais cela ne suffisait pas à son bonheur.

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Il suffisait de voir sa mine déconfite après l’annonce du sacre de Kane pour se rendre compte que la star blaugrana était à nouveau déçue de voir le prestigieux trophée lui échapper, après sa défaite de l’an dernier face à Ousmane Dembélé. À l’issue de la cérémonie, le président du Barça, Joan Laporta, a tenté de réconforter son joueur.

«Ça viendra»

« Nous pensons que Lamine Yamal mérite le Ballon d’Or pour son talent individuel et pour les titres remportés. Il est très enthousiaste et nous sommes vraiment désolés pour lui. Nous n’avons rien su. Ils (les organisateurs, ndlr) sont très discrets et tout cela est resté un mystère. » Ce soir, Lamine Yamal est enfin sorti du silence pour revenir sur ce nouvel échec.

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« ÇA VIENDRA, les bonnes choses prennent du temps. J’ai confiance dans le chemin que je suis en train de tracer. Sans précipitation, avec enthousiasme et avec la certitude que mon heure viendra un jour. Félicitations aux vainqueurs, je me concentre à nouveau sur l’essentiel : faire en sorte que le FC Barcelone renoue avec la victoire », a-t-il posté sur son compte Instagram.