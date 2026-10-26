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Ligue 1

Djibril Cissé est fou de rage après le but accordé au Mans face à Auxerre

Par Josué Cassé
1 min.
Djibril Cissé @Maxppp
Auxerre 1-1 Le Mans
winamax
1 2.05 N 3.45 2 3.15 1er pari remboursé

Djibril Cissé n’a pas caché sa colère après le but accordé au Mans face à l’AJ Auxerre grâce à la goal-line technology. Sur X, l’ancien international français a ainsi vivement contesté la décision arbitrale, s’interrogeant sur le franchissement de la ligne par le ballon : « à quel moment le ballon est rentré ? Va falloir arrêter les bêtises les amis. Encore une fois contre nous », a-t-il écrit, en mentionnant le compte officiel de l’AJA et celui de la Ligue de football professionnel (LFP).

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Visiblement excédé, Djibril Cissé estime que son club est une nouvelle fois victime d’une décision litigieuse. « Ça commence à faire VRAIMENT BEAUCOUP », a-t-il ajouté, dénonçant une accumulation de situations défavorables à Auxerre. Sa réaction relance ainsi le débat autour de l’arbitrage et de l’utilisation des technologies dans le football, alors que la goal-line technology est précisément conçue pour déterminer si le ballon a entièrement franchi la ligne de but.

Pub. le - MAJ le
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