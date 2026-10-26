Djibril Cissé est fou de rage après le but accordé au Mans face à Auxerre
Djibril Cissé n’a pas caché sa colère après le but accordé au Mans face à l’AJ Auxerre grâce à la goal-line technology. Sur X, l’ancien international français a ainsi vivement contesté la décision arbitrale, s’interrogeant sur le franchissement de la ligne par le ballon : « à quel moment le ballon est rentré ? Va falloir arrêter les bêtises les amis. Encore une fois contre nous », a-t-il écrit, en mentionnant le compte officiel de l’AJA et celui de la Ligue de football professionnel (LFP).
À quel moment le ballon est rentré 🤔🤔🤔🤔 Va falloir arrêter les bêtises les amis Encore une fois contre nous @AJA Ca commence à faire VRAIMENT BEAUCOUP LA @LFPfr https://t.co/FUGLsCjOH4— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) October 26, 2026
Visiblement excédé, Djibril Cissé estime que son club est une nouvelle fois victime d’une décision litigieuse. « Ça commence à faire VRAIMENT BEAUCOUP », a-t-il ajouté, dénonçant une accumulation de situations défavorables à Auxerre. Sa réaction relance ainsi le débat autour de l’arbitrage et de l’utilisation des technologies dans le football, alors que la goal-line technology est précisément conçue pour déterminer si le ballon a entièrement franchi la ligne de but.
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